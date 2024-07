Ada Szulc dzięki występom w programie „X-Factor” zyskała sympatię widzów. Młoda artystka z dnia na dzień stała się rozpoznawalna. Według Kuby Wojewódzkiego artystka ma ogromne szanse na wielką karierę na rynku muzycznym. Głosem Ady zachwycają się również pozostali jurorzy show, chociaż uważają, że w jej występach „czegoś” im brakuje.

- Mój świat przekręcił się do góry nogami. Ludzie kojarzą moją twarz- przyznaje Ada.

Wydaje się, że uczestniczka muzycznego show jest zaskoczona swoją popularnością. Czyżby nas kokietowała? Ada chyba zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli występuje się w programie, który ogląda kilka milionów widzów, to chcąc tego czy nie ludzie będą ją rozpoznawać.

Już dziś wieczorem dowiemy się, czy Ada przejdzie do kolejnego odcinka „X-Factor”.

Trzymamy kciuki!

