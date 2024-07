Ada Fijał nam pierwszym zdradziła, że leci do Nowego Jorku na Fashion Week. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że gwiazda "Barw szczęścia" zaserwuje nam od razu fotkę z... Victorią Beckham! Na jej profilu pojawiło się zdjęcie ze słynną Posh Spice po jednym z pokazów mody!



Ada Fijał pozuje z Victorią Beckham

Spotkanie z Victorią Beckham to marzenie każdego fashionisty. Adzie się to udało, dlatego należą jej się wielkie gratulacje. Jak zaznaczyła, być może to ona będzie bohaterką kolejnego filmu z serii "Peszyn for Feszyn"

Zazdrościmy!

A może następny filmik o...?;) ???? #popokazie @victoriabeckham #nyc #fun #peszynforfeszyn #yt ????

Posted by Ada Fijał on 13 września 2015