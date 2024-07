Ada Fijał jest jedną z kilku polskich gwiazd, które spodziewają się obecnie dziecka. Błogosławiony stan skłonił ostatnio aktorkę do refleksji na temat głośnej sprawy profesora Chazana, który niezgodnie z prawem odmówił wykonania aborcji kobiecie z zagrożoną ciążą. Jako, że sama jest lekarzem, ma dla niego pewną radę. Przypomnijmy: Ciężarna Fijał oburzona decyzją Chazana. Jako lekarz ma dla niego radę

Ada ma to szczęście, że w ciąży czuje się świetnie. Nie rezygnuje z pracy, często pojawia się na planach seriali i sesji zdjęciowych, gdzie musi się sporo natrudzić, by zakryć krągłości. Z czasem staje się to oczywiście coraz bardziej niemożliwe. Dziś aktorka pochwaliła się na swoim Facebooku uroczą fotką ze stacji benzynowej. Fijał pojawiła się w długiej czarnej sukience z rozcięciem, która doskonale podkreśliła jej coraz większy brzuszek. Gwiazda wygląda bardzo dobrze i promienieje szczęściem.

A wam jak się podoba?

