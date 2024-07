1 z 6

Ada Fijał kończy dziś 39 lat! Z tej okazji chcielibyśmy przypomnieć najpopularniejsze filmiki aktorki z cyklu "Peszyn for Feszyn"! A było ich naprawdę sporo!

Gwiazda co jakiś czas publikuje krótkie filmiki pod szyldem "DIY - Do it Yourself", gdzie parodiuje największe polskie gwiazdy, najbardziej kontrowersyjne postacie, wyśmiewa pewne zachowania w polskim show-biznesie, a to wszystko z dużą dawką poczucia humoru i dystansu!

Zobacz: Ada Fijał jako Anna Wintour! Zobaczcie nowy filmik!

Zobaczcie ranking najpopularniejszych filmików Ady na YouTubie. A my życzymy jej wielu inspiracji na nowe materiały! Show-biznes w krzywym zwierciadle - czas start!