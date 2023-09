Lepszych 34. urodzin Anna Lewandowska chyba nie mogła sobie wymarzyć. Trenerka personalna świętuje swój wielki dzień w Hiszpanii, nie tylko jako żona Roberta Lewandowskiego, jednego z najlepszych piłkarzy świata i matka dwóch córek, ale przede wszystkim jako spełniona bizneswoman. Dietetyczka i jej ukochany od lat trzymają się razem, a teraz wspólnie podbijają hiszpański rynek. Anna Lewandowska pochwaliła się wielkim bukietem kwiatów. Romantyczne życzenia Roberta O urodzinach Anny Lewandowskiej nie mógł zapomnieć ukochany mąż. Choć Robert Lewandowski prawdopodobnie od rana będzie przygotowywał się do wieczornego meczu w Lidze Mistrzów, zawodnik FC Barcelony pierwsze, co zrobił w środę, 7 września, to złożył życzenia żonie i podziękował za to, że jest przy nim każdego dnia. Wszystkiego Najlepszego mojej najlepszej przyjaciółce i miłości mojego życia. Jesteś moim największym wsparciem i największą motywacją. Oby spełniły się twoje wszystkie marzenia - napisał Robert Lewandowski. Zobacz także: Anna Lewandowska już remontuje nową willę!? Dopiero się tam wprowadziła Anna Lewandowska otrzymała od partnera piękny bukiet czerwonych róż. Niewykluczone, że Robert Lewandowski przygotował ukochanej coś jeszcze. Dowiemy się pewnie już niedługo. Piłkarz opublikował też nagrania romantycznego pocałunku pary. Zobacz także: Anna Lewandowska wyprawiła córki do szkoły, a fani patrzą na plecak Laury: "Nie wygląda on dobrze" Cały czas dzieje się w życiu gwiazd. Dzień przed urodzinami Anna Lewandowska opowiedziała o rozpoczęciu nauki Klary w nowej szkole . A to dopiero początek ich hiszpańskiej przygody.