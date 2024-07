1 z 10

Ada Fijał i Krystian Wieczorek to jedne z głównych gwiazd serialu "To nie koniec świata!", który cieszy się sporą popularnością wśród widzów Polsatu. Piękna para ma się ku sobie już od dłuższego czasu, jednak do tej pory nie wybuchł żaden romans z ich udziałem. Teraz się to zmieni.

Okazuje się, że serialowi kochankowie, czyli Kamila i Paweł, nie potrafią bez siebie żyć. W najbliższym odcinku czeka nas kilka erotycznych scen w łóżku. Patrząc na zdjęcia, które zamieszczamy w naszej galerii, widać jak wielka chemia musi być pomiędzy postaciami, w których role wcielają się aktorzy.

