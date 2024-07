Ta niezwykła historia wydarzyła się w Nowym Jorku. 4-letnia Abby Sayles choruje na białaczkę i od dłuższego czasu jej domem jest szpital. Podczas leczenia dziewczynka zaprzyjaźniła się z opiekującym się nią pielęgniarzem Mattem Hicklingiem. Pielęgniarz do tego stopnia stał się jej bliski, że Abby postanowiła wyjść za niego za mąż. W swoje plany wtajemniczyła mamę, która postanowiła pomóc jej w realizacji tego pomysłu.

Pielęgniarz Matt od razu zgodził się wziąć z nią udawany ślub. Personel szpitala postanowił przygotować im idealny ślub. Nie zabrakło najważniejszych rzeczy - obrączek, kwiatów, bukietu, a nawet ślubnego tortu i samochodu. Wszystko udało im się zorganizować w jeden dzień! Abby miała na sobie białą sukienkę, a jej wybranek koszulkę z nadrukowanym smokingiem.

Obejrzyjcie film i zdjęcia z tego wydarzenia. Uwaga, radzimy przygotować chusteczki.

So today I got to help make a 4 year old leukemia patient's "wedding" to her favorite nurse Matt Hickling happen at the...

Posted by Lori Ciafardoni on 16 lipca 2015