Odkąd Gosia Andrzejewicz zniknęła po wydaniu albumu "Wojowniczka" minęły trzy lata, a my naiwnie myśleliśmy, że już nigdy o niej nie usłyszymy. Mogliśmy być bardziej przewidujący... Pierwszy znak tego, że coś się święci pojawił się na początku marca, kiedy to Andrzejewicz zaśpiewała na charytatywnym koncercie "Gramy z fantazją" przypominając swoje dawne przeboje. Zobacz: Andrzejewicz i jej nowy look

Piosenkarka już szykuje się do wydania kolejnej płyty, a jej zwiastunem ma być singiel "Contagious", czyli "Zaraźliwy". Utwór jest utrzymany w dance'owym klimacie i w całości zaśpiewany po angielsku. Co ciekawe Gosia tej piosenki nie sygnuje swoim nazwiskiem. Występuje jako S#G Projects. Cokolwiek to znaczy... Posłuchajcie sami, co dla "gosiomaniaków" przygotowała Andrzejewicz.

