Kate Moss kończy dzisiaj 42 lata, a my jesteśmy ciekawi czy - jak co roku - będzie je hucznie świętować. Chociaż w kontekście Kate i imprezowania można by rzec: „dzień jak co dzień” ...

Z tej okazji prześledzimy pamiętne wydarzenia z życia modelki, która - odkryta przypadkiem na lotnisku w Nowym Jorku w wieku 14 lat - została gwiazdą nie tylko wybiegów, ale zdołała utrzymać swoją pozycję daleko dłużej niż inne super modelki lat 90., jak Naomi Campbell czy Linda Evangelista. To ona stała się ikoną również następnego pokolenia. Czyżby sekret tkwił właśnie w jej kontrowersyjności? W jej nieidealnym życiu, tak samo jak w nie do końca idealnej urodzie?

Na zdjęciach powyżej Kate Moss w 1993 roku i w 2013 - nie widać by w tym czasie wydoroślała ;)