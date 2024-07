Mimo, że do świat zostało już niewiele czasu to zapewne wiele z was nie masz jeszcze skompletowanych wszystkich prezentów. Dzisiaj mamy dla was pomysły na prezent dla chłopaka, taty, męża, narzeczonego lub brata.

Wśród naszych propozycji znajdziecie m.in. eleganckie zegarki, ciepłe swetry zdobione świątecznymi nadrukami, skórzane rękawiczki i perfumy. Znajdziecie również coś dla konesera win, miłośnika książek i gadżeciarza. Macie już coś na oku?

W galerii znajdziecie 34 pomysły na prezent dla faceta: