Kiernan Shipka w listopadzie bieżącego roku skończy zaledwie 15 lat, a już znana jest niemal na całym świecie. Wszystko za sprawą bijącego rekordy popularności serialu - "Mad Men". Młodziutka aktorka, podobnie jak jej dorosłe koleżanki pojawia się na czerwonych dywanach, tym razem można ją było zobaczyć na 16. gali Costume Designer's Guild Awards w sukience hiszpańskiego projektanta Delpozo.

Było wiele szumu wokół nastolatek w Hollywood. A rozmowy na temat ich makijaży, fryzur i strojów nie mają końca. Wiele z nich ubiera się nieodpowiednio do wieku, ale w końcu świat się zmienia. Kiernan Shipka jednak w asymetrycznej i odrobinę szalonej sukience wyglądała dziewczęco i odpowiednio do wieku. Tym razem styliści odwalili kawał dobrej roboty. Mimo, że aktorka nie wygląda na swój wiek to i tak zachowane zostały przynajmniej pozory.

