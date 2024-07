Za nami kolejne tygodnie mody. Nowy Jork i Londyn to już historia. A Mediolan i Paryż to aktualnie najgorętsze stolice w Europie, a może i na świecie. W jednym fashioniści czekają na ostatnie pokazy i prezentacje, w drugim dopiero szykują się do modowej uczty.

Reklama

Zobaczcie więcej najnowszych trendów w makijażu

Przed wami kolejna porcja smakowitych trendów w makijażu. Mamy dla was face charty wprost z pokazów Simone Rochy, Msochino, Ermano Scervino, Iceberga, Aquilano & Rimodiego, czy Fausto Puglisi.

Reklama

Nam jednak najbardziej spodobał sie makijaż z mediolańskiego pokazu marki MSGM. Czerwone, elektryzujące usta i rzęsy w nowym wymiarze "bambi". Niby banalny, ale jednak seksapil i superkobiece rzęsy nigdy nie wyjdą dla nas z mody.

Zobaczcie więcej face chartów z pokazów w Mediolanie i Londynie: