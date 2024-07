Styczniowe nowości kosmetyczne niestety przypominają nam, że do końca zimy zostało jeszcze trochę czasu. Jednak nie ma co narzekać, przecież to jedynie kolejny pretekst, żeby kupić sobie nowy krem, balsam lub lakier do paznokci.

Reklama

Przeczytajcie więcej o nowościach kosmetycznych

W tym miesiącu w naszym zestawieniu znalazł się m.in: podkład Marc by Marc Jacobs (wreszcie się doczekałyśmy i już niebawem kolorowe kosmetyki od projektanta będą dostępne w Polsce), najnowszy tusz Roller Lash Benefit (unosi, unosi i podkręca rzęsy, do tego ma śliczne opakowania), pięknie pachnący żel pod prysznic Le Petit Marseillais (biała brzoskwinia i nektarynka - tak łatwo się od niego uzależnić).

Jednak naszym największym hitem w tym miesiącu są lakiery do paznokci Sally Hansen. Nowa, opatentowana linia Miracle Gel to produkty, które są w połowie lakierem, a w połowie systemem hybrydowego manicure. Gwarantuje efekt aż do 14 dni i to wszystko bez użycia lampy UV. Wystarczą 2 proste kroki:

Reklama

Krok 1 - Nałożenie 2 warstw kolorowego lakieru Miracle Gel Color Coat,

Krok 2 - Pokrycie pomalowanych paznokci Miracle Gel Top Coat, aby osiągnąć długotrwały efekt i wyjątkowy, pełen blasku oraz głębi kolor.

W galerii znajdziecie więcej styczniowych nowości kosmetycznych: