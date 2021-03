Paulina Sykut - Jeżyna już poczuła wiosnę i wybrała najmodniejsze spodnie tego sezonu! Każda kobieta powinna je mieć w swojej szafie

Paulina Sykut - Jeżyna nie przestaje zachwycać swoimi stylizacjami. Gwiazda doskonale wie, co aktualnie króluje w trendach, dlatego w ogóle nie dziwi nas, że podczas ostatniego spaceru, zdecydowała się założyć właśnie te spodnie! Ten model będzie rządził w trendach na wiosnę 2021. Każda kobieta, która kocha modę, powinna je mieć w swojej garderobie. Zobaczcie sami.

Zobacz także: Idzie wiosna! Paulina Sykut-Jeżyna zamieniła już puchową kurtkę na stylowy płaszcz. Ten wzór to hit sezonu!

Paulina Sykut - Jeżyna w najmodniejszych spodniach tego sezonu

Ostatnie dni rozpieszczały nas piękną, wiosenną pogodą. W końcu mogliśmy porzucić grube puchowe kurtki i cieszyć się z ciepła. Również Paulina Sykut - Jeżyna postanowiła złapać trochę promieni słonecznych i wybrała się na spacer. Oczywiście, jak zawsze, wyglądała stylowo i z klasą. Dzięki temu, że pogodynka pochwaliła się nową fotografią na Instagramie, możemy dokładnie zobaczyć, jaki zestaw wybrała.

Słońce , błękitne niebo, zielona trawka..prawie wiosna😁🌷☀️ - napisała pod zdjęciem Paulina Sykut - Jeżyna.

Paulina Sykut - Jeżyna zdecydowała się na białą koszulę z kołnierzykiem i z żabotem oraz rozszerzanymi rękawami przy nadgarstkach. Gwiazda postawiła również na wygodne sznurowane buty w jasnym odcieniu, ale naszą szczególną uwagę przyciągnęły beżowe spodnie prezenterki z rozszerzanymi nogawkami! Tylko spójrzcie, jak fantastycznie wyglądają!

W tym sezonie stawiamy na spodnie typu "dzwony". Jeśli zatem chcecie wyglądać modnie i stylowo w nadchodzących miesiącach, to koniecznie powinnyście rozważyć zakup właśnie takiego modelu.

Instagram

Wygląda na to, że Paulina Sykut - Jeżyna pokochała spodnie z rozszerzanymi nogawkami, bo już jakiś czas temu widzieliśmy ją w podobnym modelu. A Wy? Skusicie się na takie spodnie w nadchodzących miesiącach? Jedno jest pewne - to one będą królować w tym sezonie!