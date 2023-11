1 z 12

Gwiazdy zwariowały na punkcie #10yearschallenge! To nowy hit internetu, który polega na porównywaniu swojego zdjęcia sprzed 10 lat z obecnym. Niektóre metamorfozy bawią do łez, a inne z kolei mogą budzić prawdziwą zazdrość, gdy okazuje się, że właściciel zestawienia ani trochę nie zmienił się przez 10 lat! A jak jest w przypadku gwiazd? Niektóre z nich na dawnych zdjęciach wyglądają jak inne osoby, a dla innych czas jest wyjątkowo łaskawy. Bez wątpienia najbardziej zaskakującą przemianę przeszła Anna Starmach, za to challenge w wykonaniu Oli Żebrowskiej rozbawi was do łez. Zobaczcie galerię zdjęć i przekonajcie się sami!

Zobacz: Ola Żebrowska w bikini na śniegu! Internauci: "Szalona!" Zobacz to WIDEO