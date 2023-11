2 z 4

Paulina wiązała spore nadzieje z programem "Rolnik szuka żony". Łukasz od razu jej się spodobał. Urzekł ją jego uśmiech oraz słowa, które wypowiedział w swojej wizytówce. Rolnik również zauroczył się Pauliną. Podobno pisał do niej nawet w przerwie między zdjęciami, zanim dziewczyna przyjechała do jego gospodarstwa. Chwilę później... Łukasz chodził za rękę z Agatą! To był dla Pauliny cios w samo serce. Kobieta nie mogła zrozumieć, jak rolnik mógł z niej tak zadrwić. Oboje rozstali się w atmosferze skandalu. Paulina nawet na wizji nie szczędziła mu gorzkich słów.

Paulina stara się zapomnieć o przykrej przygodzie w programie "Rolnik szuka żony". Bez reszty oddała się swojej pasji, jaką są ćwiczenia na siłowni. Od kilku lat dziewczyna regularnie dba o swoją formę. Efekty są zaskakujące! Zobaczcie kolejny slajd, aby przekonać się, jak Paulina wyglądała 10 lat temu.