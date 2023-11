Masz na myśli popularnych ludzi?

Jak odróżnić hejt od krytyki?

To was przeraża?

M.P.: Nie. Nawet jeśli jakaś jednostka mnie zruga w imperatywach, to mnie nie wystraszy. Gorsze za to jest przyzwolenie na hejt dla milionów. Jeśli dziesiątki tysięcy ludzi rzuca inwektywami, to oznacza, że w atmosferze jest przyzwolenie na takie zjawisko. Oczywiście, kiedyś ludzie nie mieli Internetu, a nienawiść i tak się mnożyła. W pewnym momencie to musiało się wylać: były pucze, wojny. Dlatego cenię sobie fakt, że dziś posiadamy social media. Dzięki nim mamy też świadomość, że świat nie jest taki, jakim chcielibyśmy go widzieć. Przez lata twierdziliśmy, że wyszliśmy z komuny, jesteśmy wolnym narodem, teraz będziemy żyli pełną piersią. Dziś social media dają nam prawdziwy ogląd tego, co siedzi w nas, ludziach. Z natury mamy większą łatwość do bycia złymi.