Izabela Macudzińska zdobyła popularność wśród polskiej publiczności przede wszystkim dzięki programowi „Królowe życia”. Później telewidzowie mogli ją oglądać także w formacie "Diabelnie boskie", a teraz zdecydowała się na udział w "Królowej przetrwania". W wywiadach promujących najnowszy sezon programu otwarcie mówiła nie tylko o nadchodzących odcinkach, lecz także o przyszłości romantycznej relacji swojej córki.

Izabela Macudzińska o zaręczynach Elizy i Marcela

Izabela Macudzińska zaskarbiła sobie sympatię szerszej publiki dzięki programom telewizyjnym, a na co dzień utrzymuje kontakt z fanami na swoim Instagramie, przekazując tam fanom radosne wieści. Gwiazda nie ukrywa też swojej codzienności, a także córki Elizy Macudzińskiej, która tworzy romantyczną relację z influencerem Marcelem Gawrońskim, znanym pod pseudonimem "Gawronek".

W rozmowie z nami Izabela została zapytana, czy jej zdaniem związek Elizy i Marcela zakończy się zaręczynami. Odpowiedziała bez wahania:

Jestem tego pewna. Jak tak na nich patrzę, to widzę siebie i swojego męża. W podobnym wieku zaczynaliśmy.

Szczęśliwa mama nie bała się też podzielić refleksją na temat przyszłości pary:

Ja wróżę im daleką przyszłość. Każdy gdzieś tam się pokłóci. Nie ma związków idealnych. Ale to po to jest, żeby się docierać. Jak ktoś mi powie, że się nie kłóci, że jest idealnie - nie wierzę w to powiedziała Macudzińska.

Izabela Macudzińska szczerze o relacji córki z influencerem

W dalszej części rozmowy Macudzińska otworzyła się na temat związku, jaki jej córka tworzy z influencerem "Gawronkiem", nie kryjąc swojego podziwu wobec dojrzałości młodej pary.

Ja wiem, że oni też bardzo dorośle podchodzą do swojego związku i potrafią na ten temat (konfliktów przyp. red.) rozmawiać. Ja jestem w szoku. Pełen szacun dla jednego i drugiego, dla Izki i dla Marcela, że potrafią pracować nad związkiem tak, żeby on się rozwijał, rozkwitał podsumowała Izabela.

W wideo powyżej gwiazda zdradziła również zaskakujące słowa dotyczące przyszłych teściów.

Zobacz także: