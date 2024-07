Justyna Maciorowska z programu "Rolnicy. Podlasie" z zawodu jest pielęgniarką, jednak po ślubie z Łukaszem porzuciła pracę w zawodzie i została rolniczką. To była dla niej trudna decyzja? Jak sama przyznaje zawód pielęgniarki jest u niej w rodzinie niezwykle popularny. Nie uwierzycie, co powiedziała Justyna z "Rolników. Podlasie"...

Justyna i Łukasz z „Rolnicy. Podlasie” udzielili wywiadu reporterce Party.pl Urszuli Grabowskiej. Para nie ukrywa, że na początku ich relacji czekało ich sporo poważnych decyzji. Ostatecznie to Justyna zdecydowała się całkowicie zmienić swoje życie i porzuciła wymarzony zawód:

Ciężko powiedzieć, czy trudno, dlatego, że ja jako pielęgniarka w zawodzie pracowałam bardzo krótko. Tak naprawdę tego życia prawdziwej pracownicy szpitala to nie zaznałam. Ja uwielbiałam ten zawód i myślę, że gdzieś tam jest to moim powołaniem, poza tym mam to w krwi: moja mama jest pielęgniarką, moja siostra jest pielęgniarką.

wyznała Justyna Maciorowska