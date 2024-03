Andrzej z "Rolników. Podlasie" wrócił do Plutycz po tym, jak wyjechał do sanatorium, aby zadbać o swoje zdrowie. Okazuje się, że rolnik nie tylko odpoczywał w górach, ale spędzał też czas w doborowym towarzystwie. Uczestnicy hitowego programu Focus TV na swoim kanale w serwisie YouTube zdradzili, co działo się w Szklarskiej Porębie. Już można gratulować?

Reklama

Andrzej z Plutycz zostanie ojcem?

Andrzej z Plutycz jakiś czas temu przejął gospodarstwo swojego ojca Gienka. Rolnik stara się dbać o wszystko, ale na czas wyjazdu do sanatorium poprosił o pomoc brata. Pod nieobecność Andrzeja w Plutyczach zarządza Jarek. Ostatnio obaj bracie wybrali się razem po kukurydzę dla kaczek i podczas wspólnych rozmów ze znajomym Andrzej zdradził, jak naprawdę było w sanatorium. Okazuje się, że gwiazdor "Rolników. Podlasie" oprócz względów zdrowotnych rolnik miał też inny plan i najwyraźniej było nim znalezienie partnerki, co zdradził w ostatnim w ostatnim materiale opublikowanym w serwisie YouTube:

Ja w Szklarskiej Porębie byłem. Góralki obracałem - zażartował Andrzej z Plutycz i dodał: A później tylko dzwonią. Głowę zawracają tylko, ale dobrze było w sanatorium. Można jeździć.

Okazuje się, że to jeszcze nie koniec, bo podczas jednej z rozmów telefonicznych jeszcze podczas pobytu w sanatorium Andrzej opowiadał o rehabilitacji i wypoczynku wśród kuracjuszek, a tymczasem jego brat Jarek życzył mu, aby wrócił do domu z partnerką i doczekał się dziecka.

fot. TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

Po tych wyznaniach w sieci zawrzało, a internauci nie ukrywają, że Andrzej z Plutycz najpierw powinien zadbać o siebie, a potem myśleć o dziecku:

Serio?! Nie wierzę

Chyba chrzestnym

To gospodarstwo nie dotrwa już następnego pokolenia

screen "Rolnicy. Podlasie" Focus TV

Pojawiają się też komentarze od internautów, którzy piszą wprost, że każdy zasługuje na miłość i szczęście.

Zobacz także

Daj Mu Boże jak najlepiej, nikt nie powinien iść przez życie samotnie. Jak trafi dobrą połówkę, to go naprostuje

Ja też nie lubię Andrzeja i tego co sobą prezentuje, ale żeby tak po nim 'jeździć' to już przesada.

Jego sprawa jego życie w każdym bądź razie życzę powodzenia

YouTube @Gienek i Andrzej Plutycze

fot. TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

Reklama

Zobacz także: Emilia z "Rolników. Podlasie" nagle rzuciła wszystko i pobiegła na ratunek. Co tam się wydarzyło?