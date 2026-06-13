Lisowska planuje karierę muzyczną we Włoszech? Zaskoczyła

Ewelina Lisowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w kraju, jednak można było odnieść, że w ostatnim czasie jej kariera zwolniła. Gwiazda nieco wyhamowała z aktywnością, dlatego tym bardziej jej obecność na festiwalu w Sopocie wywołała zainteresowanie. Artystka nie mogła nie wykonać jednego ze swoich największych hitów – „W stronę słońca”. W rozmowie z naszą reporterką przyznała, że sporo czasu spędza we Włoszech i nie wyklucza, że w końcu nagra utwór w zagranicznym języku!

Ewelina Lisowska nadal chce występować w Polsce: „Tęskniłam”

Udzielając wywiadu naszej reporterce, Ewelina Lisowska przyznała, że świetnie odnalazła się na festiwalu w Sopocie. Nie ukrywała, że tęskniła za występami na żywo przed polską publicznością. Tym bardziej nie mogła odmówić sobie zaśpiewania hitu „W stronę słońca”.

Oj, cudownie, tęskniłam. Muszę powiedzieć, że „W stronę słońca” jest głównym punktem mojego każdego koncertu, więc czuję się w tej piosence jak ryba w wodzie. Myślę, że to jest na tyle fajny, energiczny numer i publiczność na niego bardzo dobrze reaguje, uwielbiam go śpiewać, szczególnie jak ludzie śpiewają go razem ze mną przekazała.

W dalszej części Lisowska wyjaśniła, że rzeczywiście regularnie odwiedza Italię. To właśnie tam mieszka jej starszy o 15 lat partner, Andi. Mężczyzna jest kierowcą rajdowym i skradł jej serce w 2020 roku. Jesienią 2022 roku w mediach pojawiły się doniesienia o kryzysie w związku, ale najwyraźniej to już historia. Wokalistka zaznaczyła, że wciąż jednak jest związana z Polską i chciałaby występować w ojczyźnie.

Cały czas mieszkam w Polsce. Często wyjeżdżam do Włoch – rzeczywiście tak się zdarza, kiedy mam wolny czas i mogę sobie na to pozwolić – ale cały czas czynnie koncertuję, (…) tak naprawdę nie mogę sobie pozwolić na nie wiadomo jak długie wyjazdy do Włoch, bo chcę śpiewać, chcę występować dodała.

Ewelina Lisowska szykuje się na podbój włoskiej branży?

W trakcie wywiadu padł też temat planów na rozwój muzycznej kariery we Włoszech. Ewelina Lisowska stwierdziła, że na razie nie myślała o wejściu do zagranicznej branży muzycznej, ale dodała, że uczy się języka i nie wyklucza, że w przyszłości być może nagra utwór po włosku.

Jestem artystką przede wszystkim w tym kraju, póki co jeszcze nie planuję podboju Włoch, ale uczę się języka włoskiego, więc kto wie, może powstanie jakaś piosenka w języku włoskim wyjaśniła.

Chyba zdecydowanie nadmorski we Włoszech, bo jest troszkę cieplej. Chociaż nie ukrywam, że Bałtyk ma swoje uroki. Miło jest wracać do Sopotu. Ja się zawsze bardzo cieszę, kiedy są te wszystkie sopockie festiwale, bo tutaj jest naprawdę cudowna atmosfera. Myślę, że wielu artystów lubi się tutaj spotykać, jednoczyć, śpiewać różnego rodzaju duety i tworzyć dla publiczności ciekawe występy dodała na koniec.

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