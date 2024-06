Jakiś czas temu w nowym programie "Let's Party" gościliśmy Justynę Steczkowską, dla której przygotowaliśmy kilka niespodzianek. Jedną z nich była specjalna wiadomość od... Dody! Artystka pogratulowała Justynie wielkiego sukcesu ostatniego teledysku do piosenki "Witcher Tarohoro", ale również zadała koleżance po fachu naprawdę trudne pytanie! Zobaczcie koniecznie.

Doda i Justyna Steczkowska są na scenie od lat, jednak żadna z nich nie zwalnia tempa. Ostatnie muzyczne dokonania wokalistek budzą podziw - wystarczy spojrzeć na wszelkie statystyki i milionowe wyświetlenia teledysków na YouTubie. Ale jeśli o nich mowa - nie jest już tajemnicą, że poszczególni artyści sami finansują swoje klipy, by wciąż zachwycać fanów. Doda postanowiła więc zapytać Justynę Steczkowską m.in. o tą kwestie:

Czy jest coś w polskim show-biznesie, o czym Twoi fani nie mają zielonego pojęcia, a oczekują od Ciebie? Z czym musisz się borykać, co cię męczy, co cię smuci, bo dotyczy naszego podwórka?

Justyna Steczkowska nie unikała odpowiedzi:

To trudne pytanie, mocne, ważne i fajnie, że ja zadałaś. To z czym się borykamy, to z oczekiwaniami ludzi, że wszystko będzie na najwyższym poziomie. Uwierz mi, że większość artystów, którzy kochają swój zawód, starają się tak zrobić. Ale w tych czasach sprzedaż płyt drastycznie spadła, to źródło inwestycji, a nie zarobku. A inwestować musisz sam, żeby ludzie widzieli, że się rozwijasz, że Ci zależy, że nie zależy Ci na odtwarzaniu starych piosenek. To pochłania wiele finansów, najpierw trzeba zarobić.

przekonuje Justyna.