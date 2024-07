Kuba Wojewódzki zdradził, kto bedzie jego kolejnym gościem w programie. Kolejny już raz zaprosił gwiazdę disco polo. Tym razem jest to jeden z najpopularniejszych zespołów tego gatunku - grupa MIG.

MIG to zespół rodzinny, w skład którego wchodzi rodzeństwo - to nie pomyłka - Gwiazdowskich! Dorota, Marek i Sławek już dawno zapracowali na swoje nazwisko i miano największych gwiazd polskiego disco. Co powiedzą Kubie? Okaże się już w najbliższy wtorek.

Po Zenku Martyniuku (Akcent) i grupie Piękni i Młodzi, to kolejny reprezentant disco polo u Kuby. Sam Wojewódzki w podpisie na Instagramie stwierdził, że to najpopularniejszy zespół w Polsce.

Oprócz nich, w show wystąpi również świetnie znana z ekranu Ania Starmach. Jak znamy Kubę będzie ją pytał nie tylko o gotowanie…

Zapowiada się gorąco! Będziecie oglądać?

Kuba pokazał gości - zespół MiG i Ania Starmach:

