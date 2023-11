W Nowy Rok, 1 stycznia 2018 o godz. 14. w TVP można było obejrzeć specjalny, noworoczny odcinek "Familiady", w którym tym razem wzięły udział gwiazdy. W teleturnieju rywalizowały ze sobą dwie drużyny - "The Voice of Poland" i "Twarze Dwójki". W drużynie muzycznego show pojawili się Michał Szpak, Marta Gałuszewska, Tomasz Kammel i Dawid Kwiatkowski, a jako "Twarze Dwójki" stanęli do rywalizacji Izabela Krzan, Aleksandra Kostka, Tomasz Tylicki i Rafał Brzozowski.

Reklama

Wpadka w "Familiadzie"?

W jednej z rund na pytanie: "Czym można dodać twarzy koloru?", musieli jako pierwsi odpowiedzieć Michał Szpak i Aleksandra Kostka. Dziennikarka odpowiedziała: "Makijaż", a Michał: "Opalenizna". Obie odpowiedzi nie znalazły się na tablicy, przez co żadna z drużyn nie przeszła dalej, dlatego Karol Strasburger musiał poprosić o udzielenie odpowiedzi pozostałych członków drużyn. I znów były problemy! Dopiero po kilku próbach drużyna "Twarze Dwójki" udzieliła odpowiedzi, które wskazali ankietowani - róż, szminka oraz cień do powiek i tym sposobem zyskali punkty. Jednak nikt nie odgadł ostatniego hasła "farby do twarzy". Niby proste pytanie, a sprawiło gwiazdom spore trudności. Wpadka?

ZOBACZ: Kolejna wpadka w "Familiadzie"! Uczestnik rozbawił nawet swoją przeciwniczkę!

Fragment "Familiady" z udziałem gwiazd:

Drużyna "The Voice" na planie show.

East News

Reklama

Drużyna "Twarze Dwójki" w "Familiadzie"