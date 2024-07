1 z 4

Kto wygra finał piątej edycji "Top Model"? Czy będzie to pierwszy mężczyzna w polskiej edycji "Top model"? I najważniejsze - czy zwycięzca pójdzie w ślady wielkich polskich topmodelek i zawalczy na światowych wybiegach? Tymczasem my sprawdziliśmy, co dzisiaj porabiają zwyciężczynie poprzednich edycji, czyli Paulina Papierska, Olga Kaczyńska, Zuza Kołodziejczyk i Olga Kaczyńska.

Co robi Paulina Papierska po wygranej w T op Model?

Paulina Papierska wygrała pierwszą edycję polskiej edycji "Top Model" w 2010 roku. Trudno jednak powiedzieć, by modelka odniosła spektakularny sukces w show. Wzięła udział w kilku sesjach zdjęciowych i wystąpiła na kilku okładkach polskich magazynów. W jednym z wywiadów przyznała również, że zaniedbała szansę, którą przyniosła jej wygrana w programie.

