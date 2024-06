Ile zarabia przeciętny pracownik na gospodarstwie Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlsie"? Małżeństwo wypowiedziało się na ten temat i podało konkretne kwoty. Oboje cenią sobie swoich pracowników, a stawka wcale nie należy do najniższych!

Justyna i Łukasz to jedni z najbardziej lubianych bohaterów serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Para zdobyła sympatię widzów swoją autentycznością i nie tylko. Oboje prowadzą gospodarstwo z hodowlą bydła. Para ma aż 450 hektarów i około 200 sztuk bydła, więc pracy z pewnością nie brakuje. Okazuje się, że małżeństwo również bardzo ceni sobie swoich pracowników i, jak sami twierdzą, pracują z ludźmi z pasją. W rozmowie z Party.pl para zdradziła, ile można u niej zarobić:

Jeżeli chodzi o pracownika na oborze to wbrew pozorom to nie jest praca za najniższą krajową, jakby komuś mogłoby się wydawać. To też nie jest praca dla każdego (...) Płacimy nie tak jak dla początkującego pracownika, tylko jak dla fachowca. Dla takiego początkującego pracownika może się przeplatać od 4500 zł do nawet 8500 netto

— powiedziała Justyna.