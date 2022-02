Viki Gabor okaże się czarnym koniem "Twoja twarz brzmi znajomo"? Opinie fanów są podzielone: "Co ta dzidzia tam robi?".

Viki Gabor jest najmłodszą uczestniczką "Twoja twarz brzmi znajomo" w historii polskiej edycji show. Jej angaż wywołał w sieci sporo kontrowersji. Wielu widzów uważa, że 14-latka nie powinna angażować się tak czasochłonne projekty w trakcie roku szkolnego, a na obecność w show-biznesie z pewnością przyjdzie jeszcze czas. Wiktoria Gabor jednak nie przejmuje się ocenami internautów i zapewnia, że z pewnością jej edukacja nie ucierpi przez kilkutygodniowy projekt telewizyjny.

Właśnie pojawiło się jej pierwsze zdjęcie z planu. Opinie internautów wciąż jednak są podzielone. Co napisali widząc, jej zdjęcie z planu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

"Twoja twarz brzmi znajomo": Viki Gabor na planie show

Viki Gabor to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Już na początku muzycznej kariery udało jej się zapisać w historii polskiej muzyki, wygrywając konkurs Eurowizji Junior 2019 i to rok po legendarnym zwycięstwie Roxie Węgiel, która podobnie jak Viki debiutowała w programie "The Voice Kids". Kariera Viki Gabor nabrała tempa gdy miała zaledwie 12 lat. Od tamtej pory doskonale radzi sobie w show-biznesie oraz z nieustannie rosnącą popularnością.

Co jakiś czas wybuchają jednak kontrowersje związane ze zbyt młodym wiekiem i coraz większą aktywnością nastolatki w show-biznesie. Tuż po tym, jak ogłoszono Viki Gabor jedną z uczestniczek 16. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w sieci wybuchła afera. Internauci byli zdania, że idolka nastolatek powinna się skupić na szkole zamiast brać udział w programach rozrywkowych. Viki Gabor jednak stara się nie przejmować hejtem, który pojawił się w sieci i zapewnia, że nie zamierza zaniedbywać edukacji:

Powiem szczerze, że te komentarze są naprawdę śmieszne. Wszystkich ta szkoła najbardziej obchodzi, a mówię już teraz głośno, że nie ma czym się martwić, bo naprawdę daję sobie radę ze szkołą. Cały czas mam lekcje, cały czas ktoś do mnie dzwoni ze szkoły, cały czas nadrabiam. Dziwnie... Ja mogę pokazać moje oceny - przyznała w rozmowie z Pomponik.pl.

Viki Gabor cieszy się z zawodowych propozycji, które do niej spływają. Nad jej karierą czuwają również rodzice i zdecydowanie dają o to, by Viki Gabor zachowała balans pomiędzy codziennością a życiem zawodowym w tak młodym wieku.

Viki nie ukrywa, że udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będzie dla niej możliwością rozwoju i spróbowania swoich sił m.in. z choreografiami na scenie. Właśnie w sieci pojawiło się jej pierwsze zdjęcie z planu. Nastolatka pozuje z Maciejem Dowborem, prowadzącym program:

Mamy dla Was świetną wiadomość! Rozpoczęliśmy zdjęcia do 16. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo! Viki Gabor oraz Maciek Dowbor pozdrawiają prosto z planu!

Fani 'Twoja twarz brzmi znajomo" już nie mogą doczekać się nowych odcinków show. Udział Viki Gabor wciąż jednak budzi wiele emocji:

- Szkoda jej - mimo wszystko jeszcze - dzieciństwa Przyspieszone wchodzenie w dorosłość narusza prawa natury Wiki powinna jednak trochę zwolnić. Kariera, kariera, a potem coś się nie uda i dramat.

- Może niech to dziecko najpierw skończy szkołę

- Z takim towarzystwem to powinniście zmienić porę emisji na godzinę niegdysiejszej dobranocki. A ja myślałam, że to jest program dla osób pełnoletnich

Jednak nie wszyscy tak surowo podchodzą do udziału Viki Gabor w programie. Wielu internautów trzyma za nią kciuki i są przekonani, że będzie ogromną konkurencją, dla niejednego doświadczonego w show-biznesie uczestnika:

- Będzie co oglądać W nie jednej metamorfozie Viki będzie lepsza od oryginału

- Obstawiam, że w jednym z odcinków będzie Arianą Grande

- Czekam z niecierpliwością, ciekawe jak sobie poradzi

- Nie mogę się doczekać. Powodzenia Viki

Myślicie, że Viki Gabor może okazać się czarnym koniem 16. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?