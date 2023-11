1 z 7

Roksana Węgiel w pięknym stylu zwyciężyła Eurowizję Junior 2018! Polka dostarczyła nam wyjątkowych wrażeń. Jej występ spodobał się ludziom na całym świecie. To właśnie głosy internautów zdecydowały o jej zwycięstwie. Roksana Węgiel w głosowaniu jury zajęła bowiem 7. miejsce! 13-latka wykonała utwór pt. "Anyone I Want To Be" i nie miała sobie równych! Podczas wręczenia nagrody Roksana Węgiel nie mogła powstrzymać łez wzruszenia. Zobaczcie naszą galerię i przeżyjcie to jeszcze raz!

