Wiemy już oficjalnie, że Viki Gabor będzie jedną z gwiazd, które widzowie obejrzą w 16. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". To oznacza, że piosenkarka będzie najmłodszą uczestniczką w historii show! Jedna z najlepiej zapowiadających się artystek młodego pokolenia tym samym zaliczy kolejny duży sukces. Jednak część fanów niepokoi fakt, że Viki w tak dynamicznym tempie wchodzi do show-biznesu. Internauci obawiają się, że przez udział w produkcji może wiele stracić.

Jak tylko potwierdzono, że nastoletnia Viki Gabor będzie nową gwiazdą 16. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w mediach wybuchła burza. Fakt, że młoda kariera młodej artystki rozwija się tak prężnie, ucieszył wielu fanów. Jednak niektórzy uważają, że piosenkarka powinna teraz skupić się na czymś zupełnie innym. Sprawdźcie, co widzowie mają na myśli.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Viki Gabor straci na udziale w show? Fani są zbulwersowani

Z oficjalnych informacji wynika, że w najnowszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" pojawi się Viki Gabor. Nastolatka - podobnie jak pozostali uczestnicy - będzie musiała wcielić się w rolę kultowych gwiazd zarówno polskiej, jak i zagranicznej sceny muzycznej. To bez wątpienia kolejny duży krok na drodze kariery młodej piosenkarki i imponujący sukces. Zwłaszcza że Viki będzie najmłodszą twarzą w historii show. Nie wszystkim widzom jednak ten wybór się spodobał.

W mediach społecznościowych wybuchła gorąca dyskusja na temat tego, czy Viki Gabor powinna wziąć udział w produkcji Polsatu. Niektórzy internauci zasugerowali, że piosenkarka jest zbyt młoda, by rywalizować z dorosłymi uczestnikami, którzy znają już show-biznes jak własną kieszeń. Stwierdzili też, że niektóre kreacje sceniczne tych mniej grzecznych gwiazd powinny być zarezerwowane wyłącznie dla pełnoletnich osób. Przeciwnicy wyboru Viki dodali, że artystka jest zbyt wcześnie wciągana do tego typu programów.

Lubiłam oglądać, ale tym razem chyba sobie odpuszczę. Nie ma jakichś programów dla dzieci, żeby mogła tam wystąpić? Przecież w tym programie losowane są utwory różnych wykonawców, często tych mniej grzecznych i ciężko sobie wyobrazić dziecko w takiej roli. Żenada

Z całym szacunkiem, ale za chwilę program będzie przypominał "Od przedszkola do Opola". Nie, żebym miała coś przeciw Viki, bo ma ogromny talent wokalny, ale są programy dla dorosłych i dla dzieci. Każdy z producentów powinien umieć odróżnić, że to, co dla dorosłego jest w porządku, niekoniecznie będzie dobre dla nastolatki. Mimo wszystko skoro już jest w obsadzie, to życzę powodzenia - czytamy w komentarzach.

Internauci zwrócili uwagę jeszcze na kolejny problem. Przypomnieli, że Viki Gabor nie ma jeszcze 18 lat i powinna skupić się na szkole. Mimo całej sympatii do wschodzącej gwiazdy polskiego show-biznesu nie wszyscy wierzą, że artystce uda się połączyć przygotowania do nagrań i naukę. Pozostali uczestnicy natomiast zazwyczaj mają już ułożone prywatne oraz zawodowe życie.

Wszystko fajnie, ładnie, ale może niech to dziecko najpierw szkołę skończy. Bo teraz próby, występy, gdzie czas na naukę? - napisał internauta.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Viki Gabor najmłodszą gwiazdą w historii. Ruszyły nagrania

Najprawdopodobniej Viki Gabor wzięła się już ostro do pracy, ponieważ Polsat poinformował, że nagrania do 16. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" już ruszyły. Bez względu na kontrowersje, które pojawiły się wśród fanów, młoda piosenkarka z pewnością będzie mogła liczyć na ogromne wsparcie widzów i bez wątpienia należy ją zaliczyć do grona faworytów. Pojawiły się także doniesienia o kolejnych gwiazdach, jakie zobaczymy w show.

Według portalu Pudelek.pl osoby odpowiedzialne za produkcję programu zaprosiły do współpracy także Andrzeja Kozłowskiego, Annę Rusowicz, Macieja Radla, Patryka Cebulskiego oraz belgijskiego piosenkarza Danzela. Polsat potwierdził oficjalnie, że w show wystąpią również Karolina Pisarek i Anna Jurksztowicz. Choć uczestnicy są starsi i bardziej doświadczeni od Viki Gabor, nie możemy zapominać o tym, że nastoletnia piosenkarka ma już na swoim koncie zwycięstwo w 17. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2019 roku. Od tego sukcesu cały czas jest o niej głośno.

Nie po raz pierwszy Viki Gabor bierze udział w telewizyjnym show. Warto przypomnieć, że wokalistka znalazła się w drugiej edycji "The Voice Kids". Choć ostatecznie nie wygrała programu, to dotarła do samego finału! Niedługo stanie przed kolejną wielką szansą i tym razem może uda jej się zwyciężyć. Jury show "Twoja twarz brzmi znajomo" będą jednak nie tylko oceniali jej umiejętności wokalne, ale także ruchy sceniczne i wygląd.

Myślicie, że to za wcześnie, by Viki Gabor startowała w programie "Twoja twarz brzmi znajomo"? A może młoda gwiazda powinna korzystać z okazji, płynąc na fali popularności?