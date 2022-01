Polsat szykuje wielkie zmiany w emisji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Według doniesień medialnych muzyczne show z udziałem gwiazd nie będzie już emitowane w sobotnie wieczory! Fani już od wielu lat mogli oglądać nowe odcinki "TTBZ" w soboty o godzinie 22:00, ale teraz to się zmieni! Sprawdźcie szczegóły. Zmiana w emisji "TTBZ" Już za kilka tygodni ruszy wiosenna ramówka Polsatu. Jak już wiemy, wiosną zobaczymy nowy sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W czternastej edycji hitu Polsatu wystąpią m.in. Magdalena Narożna z zespołu "Piękni i młodzi", Maja Hyży, Anna Maria-Sieklucka, Tamara Arciuch i Lesław Żurek, a w jury znów zobaczymy Małgorzatę Walewską, Katarzynę Skrzynecką, Kacpra Kuszewskiego i Adama Strycharczuka. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wystartuje już w marcu, ale według doniesień portalu pomponik.pl program nie będzie już pokazywany w soboty! Portal dotarł do informacji, według których emisja muzycznego show będzie przeniesiona na piątek! Polsat podjął decyzję o przeniesieniu emisji na piątek, na godzinę 20.00.- donosi pomponik.pl. Gwiazdy najnowszej edycji rozpoczęły już nagrania programu, który ma wystartować w piątek 5 marca- Polsat do tej pory nie potwierdził informacji o zmianie w emisji nowego sezonu "TTBZ". Będziecie oglądać nową edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? My z pewnością! Zobacz także: Nowy QUIZ! Rozpoznaj gwiazdę "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" po metamorfozie! Już 10 na 13 to dobry wynik! Według doniesień medialnych nowa edycja "TTBZ" będzie pokazywana w piątki. Wiosną zobaczymy 14. sezon show. Wystąpi w nim m.in. Magdalena Narożna z zespołu "Piękni imłodzi".