Viki Gabor pochwaliła się włosową metamorfozą, a fani patrzą tylko na jej usta

Mimo młodego wieku, Roxie Węgiel ma już status wielkiej gwiazdy. Nastolatka, która podbiła serca widzów swoimi występami w pierwszej edycji "The Voice Kids", a następnie wygrała Eurowizje Junior, szturmem wdarła się na polską scenę muzyczną i może pochwalić się naprawdę pokaźnym gronem fanów, a na Instagramie jej życie śledzi ponad milion internautów. Co więcej, młoda piosenkarka wciąż nie przestaje ich zaskakiwać. Na swoim TikToku Roxie Węgiel właśnie pochwaliła się efektami swojej metamorfozy i nowymi włosami, a fani? Cóż... byli mocno zdziwieni. Roxie Węgiel chwali się nową fryzurą Fani Roxie Węgiel śledzą jej każdy krok, a kariera nastoletniej gwiazdy rozwija się coraz prężniej. 16-latka udowodniła, że nie tylko śpiew jest jej mocną stroną. Ostatnio dała się poznać również jako świetna tancerka w programie "Dance Dance Dance", a także zagrała w filmie ! Co więcej, Roxie Węgiel jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z internautami nowinkami ze swojego życia - również tego prywatnego. Kiedy jednak postanowiła pochwalić się przed nimi nową fryzurą, fani piosenkarki byli bardzo zdziwieni. Nowe włoski - napisała Roxie pod swoim filmikiem na TikToku. Na opublikowanym nagraniu gwiazda "tańczy" na fotelu fryzjerskim do jednej z piosenek Britney Spears, a na swojej głowie ma pasma papieru, które wskazują na to, że młoda piosenkarka postanowiła przefarbować swoje włosy. Jakiś czas temu Roxie Węgiel zaskoczyła fanów kolorowymi pasemkami, jednak tym razem, zdziwiła ich jeszcze bardziej, bo kiedy pokazała efekt "po", internauci zgodnie stwierdzili, że... nie widzą żadnej różnicy! - Co się w nich zmieniło? - A gdzie zmiana, czy coś? - Szczerze? Nic nie widać. - Nie widzę...