Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior 2019! Viki Gabor to reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji Junior 2019. W walce o puchar Viki musiała pokonać 18 młodych artystów z takich krajów jak m.in. Australia, Białoruś, Irlandia, Włochy, Holandia, Rosja, Hiszpania, Serbia, i to jej się udało! Viki zaśpiewa piosenkę "Superhero" i swoim wykonaniem rozkochała w sobie Europę.

Po głosowaniu jurorów Polska znalazła się na drugim miejscu (112 punktów), zaraz po Kazachstanie (148 punktów). Po głosowaniu jurorów Polska znalazła się ostatecznie na... pierwszym miejscu! Viki Gabor wygrała, miażdżąc konkurencję. Warto dodać, że to pierwszy przypadek w historii, kiedy jeden kraj wygrywa dwa razy z rzędu Eurowizję Junior - Polsce to się udało!

Viki Gabor reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior 2019. Tutaj zobaczycie jej występ i wykonanie piosenki "Superhero":

Oto dokładna punktacja:

Polska - 278 pkt. (166 pkt od internautów) Kazachstan - 227 pkt. Hiszpania - 212 pkt. Holandia - 186 pkt. Francja - 169 pkt. Macedonia Północna - 150 pkt. Włochy - 129 pkt. Australia - 121 pkt. Armenia - 115 pkt. Serbia - 109 pkt. Białoruś - 92 pkt. Irlandia - 73 pkt. Rosja - 72 pkt. Gruzja - 69 pkt. Ukraina - 59 pkt. Portugalia - 43 pkt. Albania - 36 pkt. Walia - 35 pkt. Malta - 29 pkt.

Viki Gabor - kim jest?

Viki Gabor ma 12 lat. Jak zaczęła się jej kariera? Wszystko zaczęło się, gdy wystąpiła w drugiej edycji „The Voice Kids”. Zajęła drugie miejsce i dalej szła jak burza! W sierpniu zaśpiewała na festiwalu w Sopocie, następnie wzięła udział w specjalnym wydaniu „Szansy na sukces”, w którym wyłaniano polskiego reprezentanta na 17. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Zaśpiewała piosenkę „Superhero” i wygrała!

Wiktoria, która ma romskie korzenie, śpiewa, odkąd zaczęła mówić. Ale jej droga do kariery zaczęła się od przypadku. Jej rodzice zorganizowali wieczorek karaoke, nagrali, jak córka śpiewa, i wysłali rodzinie. Wszyscy byli pod wrażeniem i stwierdzili, że taki głos nie może się zmarnować. W ten sposób znalazła się na przesłuchaniu do „The Voice Kids”. I tak potoczyła się - i toczy się dalej - jej kariera. A to z pewnością dopiero początek!

Wiktoria bardzo chce być wokalistką. Nie widzi siebie w żadnej innej roli:

Nigdy nie myślałam o żadnym innym zawodzie niż wokalistka. Potrafię sobie wyobrazić siebie tylko na scenie i mam nadzieję, że to się nie zmieni – mówi Viki Gabor w rozmowie z "Party".

My wróżymy Viki Gabor wielką karierę. Początek jest świetny!

Jak wam się podobało?

Przypomnijmy, w ubiegłym roku pierwsze miejsce zajęła 14-letnia Roksana Węgiel i to właśnie za jej sprawą finał w tym roku odbywa się u nas, w Polsce.

