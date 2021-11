"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Fani oburzeni finałem programu. W sieci zawrzało!

Wielki finał 15. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już za nami! W miniony piątek Polsat wyemitował ostatni odcinek muzycznego show z udziałem gwiazd. O zwycięstwo walczyli: Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Łaska, Robert Janowski oraz Adam Zdrójkowski. Jak już wiemy, hit Polsatu ostatecznie wygrał Robert Janowski, ale okazuje się, że nie wszyscy fani "TTBZ" są z takiego wyniku zadowoleni. Kto ich zdaniem bardziej zasłużył na wygraną?

Internauci komentują finał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

O tym, że to Robert Janowski wygrał 15. edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" fani podejrzewali już od kilku dni. Tuż po przedostatnim odcinku programu na Instagramie odbył się live z finalistami i właśnie wtedy internauci mogli zobaczyć, że na ścianie w domu Roberta Janowskiego wisi Złota Maska, czyli nagroda dla zwycięzcy programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W miniony piątek sprawdziły się podejrzenia internautów i nagroda rzeczywiście trafiła do Roberta Janowskiego. Drugie miejsce zajęła Barbara Kurdej-Szatan, trzecie miejsce należało do Adama Zdrójkowskiego, a czwarte do Katarzyny Łaski.

Decyzja jury podzieliła fanów programu. Cześć internautów jest zachwycona zwycięstwem Roberta Janowskiego i drugim miejscem Basi Kurdej-Szatan, ale pojawiły się również krytyczne glosy.

Po emisji ostatniego odcinka 15. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w sieci zawrzało! Jak internauci komentują wynik wielkiego finalu muzycznego show?

- Gratuluję 👏👏👏 Jest Pan najlepszy❤️

- ❤️ gratulacje dla p. Basi zdobycia srebrnej maski :) 👏🙌

- 😍😍😍 Gratulacje ❤️❤️❤️❤️ W 100 % zasłużona wygrana🥰😘- piszą fani.



- Pan Robert śpiewa fantastycznie, ale brak mu pewnej plastyczności, którą wykazywali się choćby Zdrójkowski czy Łaska.

- Ja chciałam żeby Adam wygrał, ale Robert lepszy niż Baśka, której wejście do finału to żart. Pomimo, że się nie zgadzam z werdyktem to gratuluję Panie Robercie! 👏

- Adam powinien być drugi- komentują internauci.

A Wy, zgadzacie się z werdyktem jurorów w finałowym odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Który uczestnik Waszym zdaniem był najlepszy?

