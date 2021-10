Nie są już razem! Ta wiadomość kilka tygodni temu zelektryzowała fanów Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego. I rzeczywiście coś było na rzeczy, bo para przestała dodawać jakiekolwiek swoje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Widać było, że w ich relacji rzeczywiście coś się zmieniło. Dodatkowo do mediów przeciekła informacja dotycząca poważnej awantury, do jakiej doszło między Wiktorią a Adamem na planie „Rodzinki.pl”. Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski długo milczeli na ten temat. Uważaj, na kogo się otwierasz. Tylko kilka osób rzeczywiście się przejmuje, reszta jest po prostu ciekawa - napisała tajemniczo Wiktoriana Instagramie. Wszyscy zastanawiali się, co się naprawdę dzieje w związku Wiktorii i Adama. Presja mediów była tak duża, że wreszcie aktor zdecydował się skomentować całą sytuację. Na razie się nie rozstaliśmy. O to możecie być spokojni – uspokoił fanów Adam Zdrójkowski. Dlaczego Wiktoria Gąsiewska wybaczyła Adamowi Zdrójkowskiemu? Jak czytamy w „Party”, para rzeczywiście rozstała się na jakiś czas , ale zażegnała już kryzys. Co ciekawe, Wiktoria długo zastanawiała się, czy dać ukochanemu ostatnią szansę. Podobno przez kilka tygodni ignorowała jego telefony i prośby o spotkanie... Miała złamane serce, ale gdy złe emocje nieco ogasły, uczucie zwyciężyło! Wiktoria była długo nieugięta. Ale Zdrójkowski stanął na głowie i wreszcie przekonał ukochaną, żeby dała mu szansę – powiedziała w rozmowie z „Party” osoba z otoczenia pary. Na razie Wiktoria i Adam walczą, by ich związek wrócił na dawny tor. Doszli do wniosku, że dobrze zrobiłby im wspólny urlop, dlatego postanowili połączyć przyjemne z pożytecznym. Na początku stycznia pojadą w...