Stacja Polsat przygotowuje się do kolejnej edycji show " Twoja twarz brzmi znajomo ". Jak informuje "Rewia", producenci programu chcieliby zatrudnić gwiazdy "największego formatu". Co ciekawe, na liście gwiazdorskich VIP-ów znalazła się Joanna Koroniewska ! Czy jesienią zobaczymy ją na scenie "Twoja twarz brzmi znajomo"? Joanna Koroniewska w "Twoja twarz brzmi znajomo"? Joanna Koroniewska już od lat broni się przed udziałem w "Twoja twarz brzmi znajomo". "Rewia" informuje, że gwiazda otrzymała już kilka propozycji, by wystąpić w show, ale zawsze je odrzucała. Powód jest dość oczywisty - w programie prezenterem jest jej mąż, a para nie chce łączyć życia prywatnego z zawodowym. Od początku istnienia programu wiele razy była namawiana, ale do tej pory zawsze odmawiała. Oboje z Maćkiem nie chcą łączyć życia prywatnego z zawodowym i dawać pretekstów do tego, by niepotrzebnie o nich plotkowano - powiedział informator "Rewii". Być może jednak ostatnio Joanna Koroniewska zaczyna zmieniać podejście. W końcu w ostatni weekend aktorka wraz ze swoim mężem poprowadziła studio festiwalu Polsat SuperHit w Sopocie. Co więcej, Polsat chce ją skusić wysoką stawką za udział w "Twoja twarz brzmi znajomo". - Producenci show są gotowi zapłacić jej specjalną stawkę - zdradza pracownik Polsatu. - Dyrektor programowa stacji Nina Terentiew jest nie tylko matką chrzestną Maćka, ale i wielbicielką Joasi. Może uda jej się namówić ich, by razem wystąpili w programie. To byłaby wielka gratka dla ich fanów - dodał. Chcielibyście, żeby Joanna Koroniewska wystąpiła w "Twoja twarz brzmi znajomo"? Joanna Koroniewska ostatnio pracowała ze swoim mężem Joanna Koroniewska zdecyduje...