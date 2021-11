Na oficjalnym facebookowym profilu programu "Twoja twarz brzmi znajomo" pojawiło się wideo, które wywołało spore poruszenie wśród fanów programu. A wszystko przez wypowiedź Michała Wiśniewskiego na temat uczestników! Juror nie szczędził im gorzkich słów i co ciekawe, zdecydowana większość fanów popiera stanowisko wokalisty. Zobaczcie, o co dokładnie chodzi!

"Twoja twarz brzmi znajomo": Michał Wiśniewski zniesmaczony zachowaniem uczestników!

Już po raz piętnasty na antenie telewizji Polsat możemy oglądać program "Twoja twarz brzmi znajomo". Przez wszystkie lata emisji programu kilkukrotnie zmieniał się jednak skład jurorski, a od 15. edycji pojawili się w nim Gromee i Michał Wiśniewski. Wokalista zespołu "Ich Troje" jest bardzo szczery w swoich wypowiedziach i nigdy nie owija w bawełnę, gdy coś mu się nie podoba, jednak zdecydowanie potrafi też docenić każdego, kto dał dobry występ. Ta postawa bardzo imponuje fanom programu.

Pawel Wodzynski/East News

Widzowie "Twoja twarz brzmi znajomo" ostatnio jednak mają sporo zastrzeżeń co do zachowania uczestników 15. edycji programu. Konkretnie chodzi o wzajemne przyznawanie punktów po głosowaniu jurorów. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na ten temat, w których internauci wprost piszą, że ich zdaniem uczestnicy przyznają punkty "po koleżeńsku", a nie zgodnie z tym, który występ podobał im się najbardziej. Wygląda na to, że zauważył to również właśnie Michał Wiśniewski!

Pawel Wodzynski/East News

Na oficjalnym facebookowym profilu "Twoja twarz brzmi znajomo" pojawiło się nagranie, na którym widzimy, jak Michał Wiśniewski wytknął uczestnikom to, co już od pewnego czasu zauważyli fani.

- Chciałbym Wam powiedzieć o jednej rzeczy, bo nie byłbym sobą, gdybym Wam nie powiedział. Zdarzyła się w tym programie dwukrotnie taka sytuacja, która mnie bardzo zniesmaczyła. Odebraliście zwycięstwo Robertowi, za utwór Stinga zupełnie niesłusznie. Nie powinniście tego robić, dlatego, że on sobie absolutnie na to (zwycięstwo - przyp. red.) tego dnia zasłużył. Drugi raz zrobiliście to na pewno z Kasią Łaską, która zaśpiewała Montserrat Caballé po prostu światowo. Myślę, że byłoby absolutnie na miejscu, gdybyście dzisiaj, przyznając punkty, przyznali je według tego, co nosicie w sercu, co Wam może podpowiada trochę głowa, a nie wzajemna adoracja - powiedział Michał Wiśniewski.

Pod wideo pojawiło się mnóstwo reakcji i komentarzy od fanów show. Widzowie programu w pełni zgadzają się ze słowami jurora.

- Zgadzam się absolutnie.

- Nareszcie juror, który nie boi się mówić jak naprawdę powinno to wyglądać.

- Popieram w 100% Michał ma absolutną rację

- Bardzo dobrze, brawo za szczerość - piszą fani.

A Wy, jakie macie zdanie na ten temat? Popieracie zdanie Michała Wiśniewskiego, czy jednak uważacie, że jego komentarz jest nietrafiony?