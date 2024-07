Już po raz jedenasty możemy śledzić program "Top Model", a w minionym odcinku show uczestnicy zamieszkali w domu modelek i modeli, przeszli metamorfozy, a także musieli zmierzyć się z trudnymi konkurencjami. Jak się okazało, zadania, którym musieli sprostać bohaterowie programu, nie przypadły do gustu widzów. Zwłaszcza pokaz, podczas którego nie tylko dziewczyny, ale także i panowie musieli zejść po schodach w niebotycznie wysokich szpilkach. Na planie doszło do poważnych upadków, a jedna z uczestniczek trafiła nawet do szpitala. Fani "Top Model" nie ukrywają, że ich zdaniem taka konkurencja nie powinna się pojawić w programie!

"Top Model": Burza po odcinku. Wszystko przez zadania dla uczestników

W czwartym odcinku 11. edycji "Top Model" mogliśmy zobaczyć metamorfozy uczestników. Jak to zwykle w przypadku metamorfoz bywa, nie zabrakło łez bohaterów show, którzy nie do końca zgadzali się z wizją fryzjera. I kiedy wszyscy myśleli, że to właśnie ten moment dostarczy widzom najwięcej emocji, wtedy pojawiły się zaskakujące konkurencje dla uczestników.

Wszyscy bohaterowie 11. edycji "Top Model" wzięli udział w pokazie, podczas którego musieli zejść po kilkudziesięciu schodach w butach na naprawdę wysokich obcasach. Co ciekawe, w szpilkach wystąpili również panowie, którym zdecydowanie nie było łatwo. Najgorzej z zadaniem poradził sobie Krystian - wszyscy obawiali się, że chłopak przez swoje nieumiejętne chodzenie na szpilkach połamie sobie nogi. Jednak najpoważniejszy upadek zaliczyła Klaudia - dziewczyna potrzebowała nawet pomocy medycznej.

Fani "Top Model" na bieżąco komentują wydarzenia z programu i nie ukrywają, że ich zdaniem pomysł na taki pokaz był zdecydowanie nietrafiony. W sieci pojawiły się gorzkie komentarze.

- Kto daje takie wysokie obcasy przecież mogą sobie tak złamać nogę... - Nie rozumiem sensu, żeby faceci tez musieli chodzić w szpilkach ???? - Narażanie zdrowia młodych ludzi - Pokaż na schodach w obcasach to pomyłka. Narażanie zdrowia i życia młodych ludzi ???????????? - Beznadziejny, bezmyślny pomysł. Niepotrzebne narażanie uczestników ???? - czytamy w sieci

Również sesja zdjęciowa, podczas której uczestnicy musieli poradzić sobie z utrzymaniem się na bujającym księżycu nie spodobała się niektórym fanom. Ponownie byliśmy świadkami upadków i problemów bohaterów show. Ostatecznie z zadaniem najlepiej poradziła sobie Weronika, a najgorzej Karolina, która musiała pożegnać się z programem.

A Wy, co sądzicie o konkurencjach, które mogliśmy zobaczyć w minionym odcinku "Top Model"?