Rafał Maserak – tancerz i choreograf. Specjalizuje się w kuchni włoskiej, ale potrafi też zrobić pyszny placek po węgiersku. Zamiast odwiedzać restauracje, woli sam gotować w domu, najchętniej dla najbliższych. Czas spędzony w kuchni to jego sposób na relaks. Lubi eksperymentować i wymyślać nowe dania. Uwielbia pierogi mamy Eli Romanowskiej – swojej partnerki z ostatniej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Najbardziej stresuje go to, że w programie będzie trzeba przyrządzać dania na czas. (opis z Facebooka Top Chef. Gwiazdy od kuchni).