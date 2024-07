Tomasz Ciachorowski i Mariola Bojarska-Ferenc są faworytami kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Oboje udowodnili to na czwartkowej ramówce Polsatu! Na parkiecie nie było dla nich równych (no moża poza roztańczoną redakcją Party.pl:)). Podczas jednej z najważniejszych imprez sezonu udało nam się ustalić, że po pierwszych treningach to właśnie ta dwójka jest typowana do ścisłego finału. Zarówno aktor, jak i trenerka mają ogromne poczucie rytmu i kochają muzykę, dlatego z łatwością przychodzi im nauczenie się wymagających układów tanecznych.

Tomasz Ciachorowski jako aktor ma bardzo plastyczne ciało, a z naszych obserwacji i relacji osób z produkcji wynika, że nie brakuje mu poczucia rytmu. Mariola Bojarska-Ferenc ma świetną kondycję i pod tym względem jest w stanie przebić nawet dużo młodsze koleżanki. Dodatkowo jest zdeterminowana, aby nauczyć się świetnie tańczyć, a wspaniały partner - Tomek Barański z pewnością jej w tym pomoże. A Wy komu kibicujecie?

