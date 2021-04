Tego nikt się nie spodziewał! Jak czytamy w "Party", szykują sie wielkie zmiany w "The Voice of Poland". W ostatniej edycji w fotelach jurorskich zasiadali: Edyta Górniak, Urszula Dudziak, Tomson i Baron oraz Michał Szpak. Już wkrótce ruszą przesłuchania do kolejnej edycji. Niestety, TVP podjęła decyzję o "odświeżeniu" składu jurorskiego. Kto będzie musiał pożegnać się z programem?

Zmiany w jury "The Voice of Poland"! Odchodzi Michał Szpak?

Na początku roku spekulowano, że w kolejnej edycji "The Voice of Poland" zabraknie Michała Szpaka, a z "The Voice Senior" pożegna się Andrzej Piaseczny. Ile w tym prawdy? Jak donosi "Party", część tych plotek się sprawdziła i jesienią w jury show zabraknie Michała Szpaka. Pod znakiem zapytania podobno stał też udział Edyty Górniak. Powód? Rzekomo stacji TVP nie podobały się poglądy gwiazdy, negujące istnienie pandemii koronawirusa oraz kontrowersyjne wpisy wokalistki, dotyczące m.in. szczepionek przeciwko Covid-19, które przez ostatnie miesiące zamieszczała w social mediach.

Ostatnio Górniak opublikowała na swoim Instagramie zdjęcia Lady Gagi. Zasugerowała, że piosenkarka jest „służebnicą szatana” oraz... pije krew niemowląt. To nie pierwszy kontrowersyjny wpis Edyty w ostatnim czasie. Jej zachowanie zaniepokoiło fanów, którzy obawiają się, że poglądy artystki mogą zaszkodzić jej w dalszej karierze w TVP. Okazuje się jednak, że Górniak nie ma powodów do obaw! Jak udało się ustalić „Party”, jesienią wokalistkę znów zobaczymy w jury „The Voice of Poland” obok Urszuli Dudziak, Tomsona i Barona. Miejsce Michała Szpaka nie zostało jeszcze obsadzone... Co więcej, Edyta Górniak ma dla swoich fanów więcej niespodzianek. Jakich? Na Podhalu, gdzie teraz mieszka, nagrywa płytę i pracuje nad nowym singlem. Na pewno zaśpiewa go podczas wakacyjnych koncertów na żywo, które także ma już zakontraktowane.

Edyta Górniak znów zasiądzie w jury "The Voice of Poland".

Jesienią w fotelu jurorskim ponownie zasiądą też Tomson i Baron.

W składzie jury zabraknie Michała Szpaka.