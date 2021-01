W "The Voice" zabraknie Michała Szapaka i Andrzeja Piasecznego?! Jest komentarz TVP

Kolejne odsłony "The Voice" już bez udziału Michała Szpaka i Andrzeja Piasecznego? Fani bardzo obawiają się, że uwielbiani jurorzy mogą rozstać się z programem, po tym jak obydwaj panowie w ostatnim czasie swoim zachowaniem pokazali niechęć do partii rządzącej. Co na to TVP? Zobaczcie.

"The Voice" bez Michała Szpaka i Andrzeja Piasecznego?

W ostatnim czasie bardzo głośno zrobiło się wokół hucznej imprezy urodzinowej Andrzeja Piasecznego. Wokalista bawił się świetnie razem z Majką Jeżowską i Nergalem, jednak na światło dzienne wyszło nagranie, na którym możemy usłyszeć między innymi, jak juror "The Voice" skanduje "Je*ać PiS i Konfederację". Pojawiła się także piosenka o... narkotykach.

Z kolei Michał Szpak brał udział w protestach przed domem Jarosława Kaczyńskiego, a także nagrał piosenkę wspierającą Strajk Kobiet. Ponadto wokalista otwarcie wspiera środowiska LGBT+, co jak wiadomo nie leży w poglądach partii rządzącej.

Fani "The Voice" nie wyobrażają sobie jednak, aby panów mogło zabraknąć w fotelach jurorskich. Michał Szpak jest jurorem "The Voice of Poland" nieprzerwanie już od kilku sezonów, z kolei Andrzej Piaseczny świetnie spisuje się w "The Voice Senior". Portal Plotek.pl postanowił poprosić o komentarz rzecznika TVP, o komentarz, czy Michał Szpak i Andrzej Piaseczny, zachowają swoje stanowiska w formatach "The Voice". Odpowiedź na to pytanie, nie jest jednak jednoznaczna.

Skład jurorów formatu "The Voice..." jest stale modyfikowany. O tym, kto zasiądzie w fotelach trenerskich w kolejnych edycjach programu, Telewizja Polska poinformuje w odpowiednim czasie - taką odpowiedź otrzymał portal Plotek.pl od Centrum Informacji TVP.

Jak widać najprawdopodobniej nie poznamy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie w najbliższym czasie... Miejmy jednak nadzieję, że prośby fanów o pozostawieniu Michała Szpaka i Andrzeja Piasecznego w fotelach jurorskich, zostaną wysłuchane.

ONS

Michał Szpak jest uwielbianym jurorem "The Voice of Poland". Pomimo iż skład jurorski talent show rzeczywiście jest stale modyfikowany, to jednak fani nie wyobrażają sobie programu bez udziału fantastycznego wokalisty.