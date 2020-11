Mocne wyznanie Edyty Górniak o szczepionce na koronawirusa! Co zrobi, jeżeli szczepienia będą obowiązkowe?

Edyta Górniak w rozmowie z mediami zdradziła, co zrobi jeżeli szczepienie na koronawirusa będzie obowiązkowe! Gwiazda głośno przyznaje, że nie czeka na szczepionkę, która może powstrzymać pandemię, ponieważ w ogóle nie zamierza się zaszczepić. Artystka jest zaliczana do grona koronasceptyków, a jej teorie spiskowe wywołały ostatnio spore zamieszanie. Teraz skomentowała ewentualne pomysły na wprowadzenie obowiązkowego szczepienia na koronawirusa!

Edyta Górniak wywołała ostatnio prawdziwą burzę w sieci. Gwiazda w transmisji na żywo mówiła m.in. że w szpitalach leżą statyści, a obowiązek noszenia maseczek ma skłócić Polaków. Słowa Edyty Górniak oburzyły wiele osób, które stanowczo sprzeciwiły się jej teorii spiskowej. Wokalistka odpowiedziała kolegom z branży publikując mocne oświadczenie. Teraz Edyta Górniak w rozmowie z "Super Expresse" przyznała, że obawia się, że rządzący mogą wprowadzić obowiązek szczepienia na koronawirusa. Gwiazda zdradziła, że woli wyjechać z Polski niż się zaszczepić!

Nie planuję się zaczepić i nie planuję także zaszczepić mojego syna. Jeśli to będzie oznaczało, że muszę się przenieść do innego kraju, gdzie szczepienia nie są obowiązkowe, to tak zrobię. A jeśli byłyby jakiekolwiek przymusy, to niestety będziemy musieli się pożegnać. Dobrowolnie na pewno nie pozwolę sobie aplikować jakiejkolwiek chemii- wyznała w rozmowie z "Super Expressem". Nie ma takiej opcji. Najwyżej umrę. Spoko. Nikt mi nie obiecał, że będę tu na zawsze. Więc nie ma się czego bać, wrócę do mojego stwórc- dodała.