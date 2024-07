Za nami kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami", a tym razem na szczycie tabeli wylądował Wiesław Nowobilski z "Nasz nowy dom". Jego walc z Janją Lesar został oceniony na 37 punktów, a jurorzy nie mogli wyjść z podziwu nad jego postępami! Jak na tak wysokie noty zareagował uwielbiany przez widzów kierownik budowy? Kto go wspiera najbardziej w trakcie trwania show?

Wiesław z "Nasz nowy dom" pokonał inne pary!

Wiesław z "Nasz nowy dom" coraz lepiej radzi sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", o czym świadczą coraz wyższe noty od jurorów. Gwiazdor "Nasz nowy dom" czekał na spokojniejszy taniec (wcześniej tańczył m.in. skocznego jive'a czy quickstepa) i teraz już wie, że wolałby częściej występować w standardzie! Jak się czuł tuż po werdykcie jurorów? Nie do końca wierzył, że zebrał prawie maksymalną notę:

Janja żartowała, że chyba ktoś się pomylił i zajęliśmy 1. miejsce. Na pewno jest lepiej, to są inne kroki, nie ma skocznych kroków, tylko wolniejsze, takie mi pasują, takie bym chciał tańczyć. Jestem dumny z siebie - mówi w rozmowie z Party.pl pan Wiesław.

Do pracy motywuje go żona, która jest z nim na każdym odcinku show! W poniedziałkowym wspierała go również Katarzyna Dowbor:

Zdecydowanie motywuje, żona jest na każdym odcinku! To dopinguje i pomaga - nie ukrywa Nowobilski.

Zobaczcie rozmowę z panem Wiesławem! Ma szansę na wygraną?

