Tegoroczna edycja „Tańca z gwiazdami” wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Wszystko za sprawą uczestników – zarówno tych, których potwierdził już Polsat, jak i tych, którzy ostatecznie jednak nie wystąpią w programie. Od kilku dni media rozpisywały się na temat Małgorzaty Rozenek-Majdan. Perfekcyjna pani domu ponoć od zawsze marzyła o tanecznym show i była przymierzana do największego transferu medialnego roku. Wiemy już, że po przerwaniu negocjacji nie zobaczymy jej w jesiennej edycji.

Teraz produkcja „Tańca z gwiazdami” ujawniła kolejnego uczestnika. Widzowie nadchodzącej edycji będą mogli zobaczyć Wiesława Nowobilskiego znanego z „Naszego nowego domu"!

Kolejnym oficjalnie ogłoszonym przez produkcję uczestnikiem „Tańca z gwiazdami” jest Wiesław Nowobilski. W programie „Nasz nowy dom”, w którym występuje razem z Katarzyną Dowbor, jest kierownikiem budowy.

Pod zdjęciem kolejnego uczestnika "Tańca z Gwiazdami" pojawiło się sporo komentarzy.

Wiesio super facet Trzymam kciuki za pana Pozytywny pan Gość przeżyje przygodę życia. Ja tam trzymam kciuki za pana Dla Wiesia już kibicuję No to mogę oglądać! – czytamy w komentarzach.

Pawel Wodzynski/East News

Nie wszyscy jednak są zadowoleni z wyboru produkcji. Wielu fanów nadal nie może przeboleć tego, że Małgorzata Rozenek-Majdan jednak nie wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”. Niektórzy internauci uważają, że Polsat powinien bardziej się postarać o najbardziej rozpoznawalne osoby ze świata show-biznesu.

Może raczej na gwiazdę nie wygląda, ale i tak życzę mu powodzenia

Kto? To faktycznie mogliście pozyskać Dodę, a nie piąta woda po kisielu

Gwiazda…

Zapowiadała się super edycja z Mołek i Rozenek... jest Wiesław. Nigdy o nim nie słyszałem. Będzie to już następna edycja, której nie obejrzę. Rok temu było tak samo

Ale mi gwiazda. Naprawdę, jeśli nie macie kogo już brać do tego programu, to może lepiej już dać sobie spokój – piszą internauci.