"Taniec z Gwiazdami": Fani zszokowani odpadnięciem Agnieszki Litwin! "Karolina Pisarek powinna odpaść"

Ruszyła kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Nowi uczestnicy rozpoczęli zaciętą walkę o Kryształową Kulę, a niektóre duety już budzą ogrom kontrowersji. Niewątpliwie, do par budzących wiele skrajnych emocji należy Krzysztof Rutkowski i partnerująca mu Sylwia Madeńska. Po premierowym odcinku show internauci nie pozostawili na nich suchej nitki. "Taniec z Gwiazdami 13": Widzowie miażdżą występ Krzysztofa Rutkowskiego Uwielbiane przez widzów taneczne show z udziałem gwiazd powróciło na antenę Polsatu. W poniedziałek, 29 sierpnia, byliśmy świadkami pierwszego odcinka 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" , który co zaskakuje widzów to zachwycającymi, to mniej udanymi tanecznymi popisami największych nazwisk z pierwszych stron gazet. Niestety, zgodnie z nieubłaganymi zasadami programu, już podczas premiery 13. sezonu, z "Tańcem z Gwiazdami" musiał pożegnać się Łukasz Płoszajski i partnerująca mu Wiktoria Omyła. Choć para otrzymała od jurorów 25 punktów, to pozostałe duety mogły liczyć na większe wsparcie fanów, tym samym to Płoszajski i Omyła musieli zapomnieć o dalszej rywalizacji o Kryształową Kulę. Taki obrót spraw spowodował, że w sieci zawrzało. Na instagramowym koncie programu wciąż przybywają komentarze traktujące o tym, że "Taniec z Gwiazdami" powinien opuścić Krzysztof Rutkowski . oraz partnerująca mu Sylwia Madeńska. Warto podkreślić, że Krzysztof Rutkowski i Sylwia Madeńska po pierwszej konkurencji na tanecznym parkiecie Polsatu otrzymali od jurorów najniższe noty, bo zaledwie 17 punktów na 40 możliwych. - Porażka👎👎👎 - Dno !!!!! Panu dziękujemy....😢 - To oni powinni odpaść bo to nawet taniec nie był 😭😭😭😭 - grzmią internauci na oficjalnym instagramowym profilu "Tańca z Gwiazdami". Inni zaś piszą...