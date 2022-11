"Taniec z gwiazdami 13": Tak gwiazdy imprezowały po wielkim finale! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Choć finał 13. edycji "Tańca z gwiazdami" już za nami, to jednak widzom nadal towarzyszą duże emocje. Jak to zwykle bywa, ostateczny werdykt nie przekonał całej publiczności, o czym internauci dają znać w komentarzach. Coraz więcej mówi się jednak nie o wyniku, a dość zaskakującym zachowaniu zwycięzców. Do mediów trafiły właśnie zdjęcia gwiazd bawiących się po finale.

Impreza po finale "Tańca z gwiazdami": Uśmiechnięty Jacek Jelonek, przejęta Ilona Krawczyńska

Ilona Krawczyńska zalała się łzami w finale "Tańca z gwiazdami" i były to łzy radości. Influencerka wygrała 13. edycję programu tanecznego, choć walka do samego końca była zacięta. Niewykluczone, że to Jacek Jelonek ugra więcej na obecności w show. Model otrzymał owacje na stojąco i zdaniem wielu internautów to właśnie on powinien podnieść Kryształową Kulę.

EOS

Jest to dość nietypowe, ale dzień po ostatnim odcinku produkcji laureatka nie cieszy się zbyt dobrą prasą. Wszyscy mówią nie o popisach na parkiecie, ale o tym, jak Ilona Krawczyńska odmówiła udzielania wywiadów. Na zdjęciach zrobionych przez paparazzi widać, jak zwyciężczyni ucina sobie krótką pogawędkę z kolegą.

EOS

Fotografie zrobione po finale pokazują, że Jacek Jelonek świętował wraz ze swoim partnerem Oliwerem. Choć model nie wygrał, to opuszczał studio z uśmiechem. Ilona Krawczyńska uczciła zwycięstwo lampką wina. Widać, że była bardzo przejęta dyskusją.

EOS

Paparazzi wychwycili też pozostałe gwiazdy. Pod studiem pojawili się m.in. Karolina Pisarek z mężem, świeżo upieczeni rodzice - Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz, jak jak zwykle rozpromieniony Krzysztof Ibisz czy też Krzysztof Rutkowski, któremu towarzyszyła ukochana i syn.

Na zdjęciach poniżej zobaczycie, jak celebryci i tancerze przeżywali finał "Tańca z gwiazdami".

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS