"Taniec z Gwiazdami": Ilona Krawczyńska zalała się łzami. Tak cieszyła się ze zwycięstwa 

Pamiętacie Roberta Rowińskiego? 14 lat temu zadebiutował w roli trenera tańca w programie „Taniec z Gwiazdami” w TVN! Towarzyszył wówczas Anecie Kręglickiej. W 2010 roku udało mi się wygrać show z Moniką Pyrek! Wtedy odszedł z programu i skupił się na rozwoju swojej własnej szkoły tańca w Koszalinie - „Pasja”. Co robi dziś i jak wygląda? Zobaczcie! Jak wygląda dziś Robert Rowiński z "Tańca z Gwiazdami"? Robert Rowiński naukę tańca zaczął w wieku 10 lat. Dziś reprezentuje najwyższą klasę S w tańcach międzynarodowych i latynoamerykańskich. Sławę przyniósł mu program „Taniec z Gwiazdami” w TVN. Wziął udział w pięciu polskich edycjach - partnerował Anecie Kręglickiej, Magdzie Wójcik, Halinie Mlynkovej, Oli Szwed oraz Monice Pyrek, z którą zwyciężył w 2010 roku. Potem zniknął z show-biznesu na dłużej, zaczął występować w USA i Kanadzie, ale także w Teatrze Wielkim w Warszawie w spektaklu tanecznym Traviata. W 2017 polskie media zelektryzowała wiadomość, że Robert wystąpi w irlandzkiej wersji „Tańca z Gwiazdami”! 36-letni dziś Rowiński ma za sobą udział w trzech edycjach programu - najwyższe, drugie miejsce zajął z Clioną Hagan, znaną w Irlandii piosenkarką. Wyświetl ten post na Instagramie. Im very sad to announce that Dancing With the Stars Ireland not come beck in 2020 because if Covid 19 . That was amazing time with fantastic people lovly partners @clionahagan @maiadunphy @glendagilson and with friends for life . Thank all dancers and choreographers @dwtsdarrenbennett @liliakopylova1 @ianbanham and wonderfull...