Widzowie z niecierpliwością czekali na start 13. edycji "Tańca z gwiazdami". Wielu fanów czekało na to, by zobaczyć, jak w programie poradzi sobie pierwsza jednopłciowa para, czyli Jacek Jelonek i Michał Danilczuk. Przed emisją pierwszego odcinka głośnym echem odbiła się wypowiedź Jacka Kurskiego, który w rozmowie z mediami stwierdził, że taniec dedykowany jest kobiecie i mężczyźnie. Nasza reporterka zapytała Izabelę Janachowską, co o tym myśli.

Nie wiem, czy to przeżyje - zaśmiała się Izabela Janachowska, odpowiadając prezesowi TVP.

"Taniec z gwiazdami": Izabela Janachowska ocenia Jacka Jelonka i komentuje słowa Kurskiego

Po pierwszym odcinku Łukasz Płoszajski i jego partnerka pożegnali się z "Tańcem z gwiazdami" gorzkimi słowami. Para nie może pogodzić się z decyzją. Jurorom natomiast znacznie bardziej przypadł do gustu występ Jacka Jelonka i Michała Danilczuka. Pozytywnej reakcji w rozmowie z naszą reporterką nie kryła także Izabela Janachowska.

Ja byłam chłopakami oczarowana, co chyba też było widać po moich reakcjach... (...) Michał, wydaje mi się, że jest takim idealnym partnerem dla Jacka, bo jest doskonałym tancerzem, wspaniałym choreografem, chłopakiem, który mieszkał w różnych miejscach na świecie i jest taki bardzo otwarty na wszelkie nowości - przyznała.

Nasza reporterka zapytała prezenterkę także o głośną wypowiedź Jacka Kurskiego. Prezes Telewizji Polskiej stwierdził, że TVP nie zgodziłoby się na udział jednopłciowej pary w programie. Dodał też, że taniec jest zarezerwowany dla kobiety i mężczyzny.

To jest tak, że taniec towarzyski, taki stricte turniejowy, to jest zawsze taniec, w którym jest kobieta i mężczyzna, natomiast... - zaczęła Izabela Janachowska.

Później Izabela Janachowska zaapelowała do Jacka Kurskiego i postanowiła otworzyć oczy prezesa TVP na szersze horyzonty. Szczegóły poznacie, oglądając nasz materiał wideo.

