Najnowszy odcinek "Tańca z gwiazdami" dostarczył wiele emocji zarówno uczestnikom, jak i widzom. Wiele wrażeń dostarczyło m.in. widowiskowe starcie Jacka Jelonka i Karoliny Pisarek. Jak również wiadomo, z programem pożegnała się Jamala. Jak to wszystko przeżywały gwiazdy? Widać to po ich minach na fotografiach zrobionych przez paparazzi pod studiem nagrań.

Reklama

"Taniec z gwiazdami 13": Jamali szkliły się oczy, Karolina Pisarek zachowała powagę. Kulisy show

W ostatnim odcinku Jamala pożegnała się z "Tańcem z gwiazdami", co wywołało skrajne reakcje widzów. Fanów show podzieliły także opinie jury po rywalizacji Karoliny Pisarek i Jacka Jelonka. Choć to modelka została uznana za lepszą, gwiazdor programu "Prince Charming" miał uśmiech od ucha do ucha pod studiem.

EOS

Paparazzi uchwycili Jamalę, której szkliły się oczy. Choć uczestniczka odpadła z show, zdobyła się na uśmiech i miły gest. Natomiast tym razem bardzo poważnie zachowywała się Karolina Pisarek, która nie mogła narzekać na oceny jury.

EOS

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami 13": Karolina Pisarek lepsza od Jacka Jelonka! Widzowie podzieleni

Reklama

Pod studiem nagrań do "Tańca z gwiazdami" pojawili się także m.in. Wojciech Gola, Wiktoria Gąsiewska, Izabela Janachowska czy też Krzysztof Ibisz. Zobaczcie zdjęcia paparazzi.

Zobacz także

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS

EOS