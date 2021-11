Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są razem po programie? To pytanie męczy widzów już niemalże od pierwszego odcinka 6. sezonu. Widzowie bacznie przyglądają się aktywności swoich ulubieńców w sieci i przyglądają szczegółom, które mogłyby ich naprowadzić na dobry trop, albo chociaż utwierdzić w tych pozytywnych przekonaniach. Tym sposobem dopatrzyli się kolejnego dowodu, który by wskazywał, że Robert i Aneta wciąż są parą! A to wszystko przez ostatnie zdjęcie uczestnika:

Widać, że żona rękę przyłożyła - napisał jeden z fanów.

Robert nie pozostawił tego jednak bez odpowiedzi. Mała wpadka? A może znowu zbyt daleko idące domysły widzów? Zobaczcie, o co chodziło!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kolejny dowód na związek Anety i Roberta po programie

Finał 6. "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odbędzie się dopiero 14 grudnia. Do tej pory widzowie będą musieli czekać aż przekonają się, które pary przetrwały ślubny eksperyment. Na tę chwilę pewniakami według fanów, wydają się być Aneta i Robert. Nie dość, że sami czują się doskonale w swoim towarzystwie, to w ostatnim odcinku przyjaciel uczestniczki przyznał, że nie zdziwiłby się, jakby za kilka miesięcy była już w ciąży. Aneta ze śmiechem zareagowała na tę sugestię, ale gdy została sama z Robertem sami podjęli temat rodzicielstwa. Widzowie uwielbiają ten duet, więc nic dziwnego, że doszukują się ewentualnych dowodów, na to, że wciąż są razem. Gdy Aneta publikowała zdjęcia z wakacji, fani próbowali doszukiwać się na nich Roberta. Niektórzy sugerowali, że wręcz widzą jego odbicie w okularach, które stały na drugim planie na stole. Fani również doszukują się na zdjęciach uczestniczki jej ciążowego brzuszka, a ostatnio gdy zachęcała do zgłoszeń do 7. edycji, byli już pewni, że musiało im się udać!

Teraz czujnemu oku fanów nie umknął kolejny dowód! Tym razem na zdjęciu Roberta. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie pokazał nowe zdjęcie z miejsca pracy. Widzom nie umknęła jego mała metamorfoza. Chodzi o zmianę okularów. Tym razem Robert wybrał bardziej stylowe i delikatne obramówki. Internauci są pewni, że z tą małą zmiana miała wiele wspólnego jego programowa żona Aneta:

- Widać że Żona już do okularów rękę przyłożyła :)

- Musze zaskoczyć, bo nikt nie przykładał ręki🙈 Sam osobiście wybierałem 💪

- Czyli po rozwodzie 😂

- Wszystko będzie na @tvn.pl oraz @player.pl 😉

Wygląda na to, że fani nie odpuszczą Robertowi i Anecie, dopóki nie odkryją prawdy, na szczęście wielki finał nadchodzi już wielkimi krokami. Jak na razie ten duet okazał się być strzałem w 10. Aneta i Robert doskonale wykorzystują każdą wspólnie spędzoną chwilę. Nawet ich najbliżsi zauważają, ile jest w nich radości, odkąd zaczęli przebywać razem. Robert imponuje Anecie i on robi wszystko, aby czuła się najważniejsza.

Większość kobiet marzy o takim facecie, który z nimi nie walczy a słucha ich potrzeb i mówi: "OK, zróbmy tak jak ty chcesz, żeby też tobie było przyjemnie - mówiła o Robercie Magdalena Chorzewska, ekspert programu "Ślub od pierwszego wejrzenia".

